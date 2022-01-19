Darıca’da halk oyunları gösterisi düzenlenecek

Darıca Belediyesi’nin düzenlediği halk oyunları kurslarına katılan kursiyerlerin sahne alacağı "Darıca’dan Anadolu’ya Halk Oyunları Gösterisi" etkinliği, 20 Ocak Perşembe günü düzenlenecek.

Darıca Belediyesi’nin düzenlediği halk oyunları kurslarına katılan kursiyerler, öğrendiklerini Darıca’dan Anadolu’ya Halk Oyunları Gösterisi etkinliği ile sahneleyecek. 20 Ocak Perşembe günü saat 20.30’da Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenecek gecede kursiyerler hünerlerini sergileyecek.

Darıca Belediyesi’nin açmış olduğu halk oyunları kursuna katılan bütün yaş kategorilerinin yer alacağı ücretsiz etkinliğe tüm vatandaşların davetli olduğu kaydedildi. Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde sahnelenecek halk oyunları gecesinde Doğu Anadolu, Karadeniz, Ege ve Akdeniz gibi Anadolu’nun farklı kültürleri yansıtılacak.