Darıca’da marketlere fiyat ve stok denetimi gerçekleştirildi

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede bulunan temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketlerde denetim yaptı. Raflardan toplanan ürünlerin etiketleri ile kasa fiyatları karşılaştırılarak incelendi.

Darıca’da market ve işletmelerde denetim yapıldı. Denetimlerde, gıda ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddeleri ürünlerinin etiket, son kullanma tarihi ve gramajlarına bakıldı. Daha sonra raflardan aldıkları ürünleri kasada okutan ekipler, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında bir fark olup olmadığını kontrol etti. İlçe genelinde fahiş fiyat ve stokçuluğun önüne geçmek amacıyla denetimlerin süreceği belirtildi.

Denetimler devam edecek

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak rutin market denetimlerimizi aralıksız gerçekleştiriyoruz. Reyon ile kasa arasındaki fiyat farkları konusunda sık sık vatandaştan şikayet alıyoruz. Ekiplerimiz belirli periyotlarla rutin bir şekilde vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine denetimlerini gerçekleştiriyor. Reyonda olmayan ürünlerin stoklanma ihtimaline karşı da marketlerin depoları denetleniyor. Etiket kontrolleri ve son kullanım tarihlerini kontrol ediyoruz. Gördüğümüz eksiklikleri tutanak altına alıp işlem başlatıyoruz. Vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde alışveriş yapmaları için denetimlerimiz devam edecek" denildi.