Darıcalı genç yüzücüden büyük başarı

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübünün başarılı ve genç sporcusu Yusuf Emre Kılıç, Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda “18 Yaş 50 Metre Erkekler Serbest” yarışmasında ikinci oldu.

Karateden boksa birçok farklı branşta ulusal ve uluslararası organizasyonlarda birçok madalya kazanan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, bu yıl açmış olduğu yüzme branşında da başarıyı kısa sürede yakaladı. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün yüzme sporcusu olan Yusuf Emre Kılıç, Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda 18 Yaş 50 Metre Erkekler Serbest yarışmasında kendi serisinde 31.35’lik derecesiyle ikinci olarak büyük bir başarı elde etti. Kısa süre önce açılan yüzme branşı ile genç sporcular yetiştiren Darıca Belediyesi’nin elde ettiği başarı sevinçle karşılandı. Genç yüzücüyü elde ettiği başarıdan dolayı tebrik eden ve spora olan desteklerinin artarak devam edeceğini söyleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak sporu ve sporcuyu önemsiyoruz. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübümüz bünyesinde yüzlerce gencimizi sporla buluşturuyoruz. Karate, boks, atletizm gibi branşlarda genç sporcularımız göğsümüzü kabartıyor. Bu yıl yeni açmış olduğumuz yüzme branşında da elde ettiğimiz başarı bizleri mutlu etti. Yüzme branşında pırıl pırıl gençlerimiz var. İnanıyorum ki yakın zamanda yeni başarıları hep birlikte göreceğiz. Bizler gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha sporcumuzu ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum” dedi.