Derince Belediyesi’nin kasım meclisi toplandı

Derince Belediyesi’nin kasım ayı meclis toplantısında, Aspir Yağı Üretim Tesisiyle ilgili Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile işbirliği protokolü için Başkan Zeki Aygün’e yetki verildi.

Kasım ayı meclis toplantısı, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Derince Belediyesi’nin vizyon projelerinden olan Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri bünyesindeki Aspir Yağı Üretim Tesisiyle ilgili olarak Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile işbirliği protokolü için Başkan Aygün’e yetki verilmesi hususu görüşülerek, oy birliği ile kabul edildi. Bir sonraki toplantısının ise 7 Aralık Salı günü yapılacağı belirtildi.