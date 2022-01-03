Derince’de bilim fuarı

Mevlana İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" kapsamında hazırladıkları projeleri sergiledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan protokol kapsamında bilim kültürünün geliştirilmesi için gerçekleştirilen 4006 Bilim Fuarı Sergileri devam ediyor. Bu kapsamda Derince’de eğitim veren Mevlana İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin projelerinin sergilendiği 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı. Açılış töreni Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Dulkadiroğlu, Yenikent Mahalle Muhtarı Erol Küçük, Okul Müdürü İsmail Oğul, bazı okulların müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Serginin açılışının ardından Başkan Aygün ve beraberindekiler, okul öğrencileri tarafından hazırlanan projeleri gezerek, bilgiler aldı. Fuarda sunulan çalışmaların hepsinin birbirinden değerli olduğunu ifade eden Başkan Aygün, "Çocuklarımız geleceğin birer bilim insanı olacaklar. Çocuklarımıza bizler her ter türlü imkanı sunmalıyız. Sunduğumuz her imkan, ülkemizin ve insanımızın geleceğini daha da aydınlığa taşıyacaktır. Çalışmalarda emeği olan tüm öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.