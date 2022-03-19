Derince’de ekipler karla mücadelesini sürdürüyor

Kar yağışına karşı teyakkuzda olan Derince Belediyesi ekipleri, gece gündüz çalışarak ilçe genelinde herhangi bir aksaklık yaşanmasına izin vermiyor.

Kocaeli’de yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken ekipler çalışmalarına devam ediyor. Meteoroloji Müdürlüğü’nden gelen uyarıların ardından 7/24 esaslı vardiya sistemini hayata geçiren Derince Belediyesi karla mücadele ekipleri, vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için yoğun gayret sarf ediyor. Hafta sonu yoğunluğunu sürdüren kar yağışına karşı ortak bir çalışma yürüten Derince Belediyesi Fen İşleri, temizlik işleri ve park bahçeler müdürlüklerine bağlı ekipler, çalışmalarına gece gündüz aralıksız olarak sürdürüyor. Yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürerken ekipler ayrıca vatandaşların sıklıkla kullandığı kaldırımları, üstgeçitleri, otobüs durakları ve otopark çıkışları gibi ilçenin muhtelif noktalarını sürekli temizleyerek, kullanıma uygun hale getiriyor.