Derince’de enerji tasarruflu dekoratif aydınlatma çalışmaları tamamlandı

Derince’de devam eden enerji tasarruflu dekoratif aydınlatma çalışmaları ile Canan Caddesi ve Kamuran Caddesi ışıl ışıl bir görünüme kavuştu.

Derince Belediyesi, dekoratif aydınlatmalar ile caddeleri ışıl ışıl bir görünüme kavuşturuyor. Dekoratif aydınlatma çalışması ilçede ilk olarak Hafız Hasan Yılmaz Caddesi, İstasyon Caddesi, Dernek Sokak, Şehit Nedim Küçük Sokak, Denizciler Caddesi’nin kalan kısımları, Esentepe Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi ve Engin Caddesi’nde uygulanmıştı. İlçe genelinde gerçekleşen dekoratif aydınlatma çalışmaları Derince’nin iki ana caddesinde daha devam etti. Yapılan son çalışmalarla birlikte Çınarlı Mahallesi Kamuran Caddesi ve Yavuz Sultan Mahallesi Canan Caddesi ışıklandırmaya kavuştu. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Çınarlı Mahallesi Kamuran Caddesi ve Yavuz Sultan Mahallesi Canan Caddesi’ne giderek burada yapımı tamamlanan enerji tasarruflu aydınlatmaları inceledi.