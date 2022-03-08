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Derince’de Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

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AK Parti Derince İlçe Kadın Kolları tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı, Yenikent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Derince’de Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi
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AK Parti Derince İlçe Kadın Kolları tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı, Yenikent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Programın ev sahipliğini AK Parti Derince İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu ve yönetimi yaparken, etkinliğe; Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve eşi Şükran Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Hicran Bozkurt, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan, ilçe yöneticileri ve partililer katıldı. Başkan Aygün ve beraberindeki heyet program öncesi salonu dolaşarak, tüm kadınların gününü kutladı.

Türk kadınının fedakar olduğunu belirten AK Parti Derince İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, tüm konuklara teşekkürlerini iletti.

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