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Derince’de peyzaj çalışmaları devam ediyor

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Derince Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yer alan yeşil alanlar ve parklarda çalışmalarını sürdürüyor.

Derince’de peyzaj çalışmaları devam ediyor
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Derince Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yer alan yeşil alanlar ve parklarda çalışmalarını sürdürüyor.

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Derince Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri, belirlenen program dahilinde ot biçimi ve ağaçlandırma çalışmaları, ağaç budama, park bakımları ile toprak düzenlemeleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, kent genelinde yer alan refüjlerde toprak tasfiye düzenlemesi yapılırken, yakın zaman içerisinde Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün tarafından hizmete sunulacak olan Sırrıpaşa Gençlik ve Spor Merkezi’nde de peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler, daha sonra 44 Evler mevkiinde yer alan yeşil alanlarda peyzaj düzenlemeleri yaptı. Bunların yanında ilçe genelinde ağaç budama ve mevsimlik çiçek dikimi işlemlerini yapan ekipler, parklarda yer alan kauçuk alanların da bakımını gerçekleştirdi.

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