banner4556

Derince’de projeler masaya yatırıldı

banner4664

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İshakçılar’da düzenlenen toplantıda muhtarlar ve bölge sakinleriyle bir araya geldi.

Derince’de projeler masaya yatırıldı
banner4582

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İshakçılar’da düzenlenen toplantıda muhtarlar ve bölge sakinleriyle bir araya geldi.

banner4336

İshakçılar Kültür Merkezi’nde düzenlenen istişare toplantısında, yapılan ve yapımı devam eden projelere ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu. Başkan Aygün, Çavuşlu, Geredeli, Karagöllü, Kaşıkçı, Tahtalı, Terziler ve Toylar’ı kapsayan çalışmalar olmak üzere ilçe genelinde hayata geçirdikleri projelere değindi. Köylerdeki yatırımların devam ettiğini belirten Başkan Aygün, içerisinde Süt Pastörizasyon Tesisi, Aspir Yağı İşleme ve Değerlendirme Tesisi ile Mısır Kurutma Tesisi’nin yer aldığı Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri ile Tahtalı Göleti Doğa Park projelerinin de tamamlanmasıyla birlikte bölgede istihdama ve ekonomiye çok önemli bir katkı sunacağını belirtti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Mustafakemalpaşa’nın çocuk mehteranları
Mustafakemalpaşa’nın çocuk mehteranları
  1. BURSA

banner3841

banner4665

banner4577

banner4321

banner4666