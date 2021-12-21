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Derince’de tehlike arz eden binalar yıkılıyor

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Derince Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde tehlike arz ederek güvenliği tehdit eden yapılarla, kullanım ömrünü tamamlamış metruk binaların yıkım işlemlerine devam ediyor.

Derince’de tehlike arz eden binalar yıkılıyor

Derince Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde tehlike arz ederek güvenliği tehdit eden yapılarla, kullanım ömrünü tamamlamış metruk binaların yıkım işlemlerine devam ediyor.

Derince genelinde; genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belirlenen yapıların yıkım işlemi devam ediyor. Uygulama kapsamında 1999 Marmara depreminde orta ve ağır hasar almış yapılarla, yetkili mühendislik firmalarınca yapılan risk değerlendirmesi neticesinde riskli olduğu tespit edilen yapıların da yıkım işlemleri sürüyor.

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Orta hasarlı binalar

İlçe halkının güvenliğini ön plana alarak çalışmalarına devam eden ekipler, bu kez Sırrıpaşa Mahallesi Derya Sokak ve Çınarlı Mahallesi Hazar Sokak’ta yer alan iki orta hasarlı binanın yıkım işlemini gerçekleştirdi. Ayrıca ilçe genelinde tehlike arz eden metruk yapılarla mücadelesini sürdüren Derince Belediyesi ekipleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Çenedağ Mahallesi Doğaner Sokak’ta 2 metruk yapının yıkımını tamamladı.

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