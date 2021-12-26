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Dilovası Belediyesi’nden yeni yıl ve yüksek fiyat denetimi

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Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler yaklaşan yeni yıl sebebiyle ilçede faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı.

Dilovası Belediyesi’nden yeni yıl ve yüksek fiyat denetimi

Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler yaklaşan yeni yıl sebebiyle ilçede faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı.

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Zabıta ekipleri, yeni yıl öncesinde pastane, imalathane, kuruyemişçi, cafe ve marketlerde denetimler gerçekleştirdi. Yeni yıla girmeye sayılı gün kala vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı işyerleri sıkı denetime alınırken, satışa sunulan gıdaların sağlıklı olup olmadığı, hijyen şartlarına uygunluğu, ürünlerin üretim ve son kullanma tarihleri, personellerin çalışma koşulları ve faaliyet belgelerini kontrol edildi. Bunun yanı sıra, yüksek fiyatlar ile vatandaşların mağdur edilmesi için dükkanlarda etiket kontrolü de yapıldı.

Denetimlerin sıklıkla devam edeceğini ve fırsatçılara göz açtırılmayacağını belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Dilovalı vatandaşlarımızın yeni yıla sorunsuz ve huzurlu bir şekilde girmesi ve fiyat etiketi mağduru olmamaları için ekiplerimiz tarafından denetimler büyük bir ciddiyetle sürüyor. Halkımızın sağlığı ve refahı için bu denetimler rutin olarak devam edecek" dedi.

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