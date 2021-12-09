Dilovası’na 212 metrelik viyadük yapılacak

Dilovası’na yapılacak olan 212 metrelik viyadük için gerçekleştirilen ihalede, en düşük teklif 37 milyon 979 TL bin TL oldu.

Büyükşehir, Dilovası Hastane Bağlantı Yolu projesi için ihale gerçekleştirdi. İş kapsamında büyükşehir, hastaneye bağlantı için 212 metre uzunluğunda 14 metre genişliğinde viyadük yapacak. İhalesi yapılan proje için 4 firma teklif verirken en düşük teklif 37 milyon 737 bin 979 TL oldu. İhalenin sonuçlanmasının ardından ilgili firma ivedi bir şekilde çalışmalarına başlayacak. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında 212 metre uzunluğunda 14 metre genişliğinde viyadük yapılacak. En uzun ayağı 46 metre olan viyadük için 16 bin 600 metreküp kazı yapılırken 6 bin 750 metreküp beton ve bin 412 ton demir kullanılacak.

Yol çalışması kapsamında ise 36 bin 300 metreküp kazı ve 8 bin 500 metreküp dolgu çalışması gerçekleştirilecek. 3 bin ton asfalt yapılacak yol çalışmalarında 2 bin metreküp taş duvar ve 2 bin 800 metrekare tretuvar da yapılacak.