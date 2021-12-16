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Dilovası’na servet değerinde arazi

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Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Osmangazi Köprüsü’nün dibinde bulunan, köprü manzaralı servet değerindeki 7 dönüm araziyi Dilovası Belediyesi’ne kazandırdı.

Dilovası’na servet değerinde arazi
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Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Osmangazi Köprüsü’nün dibinde bulunan, köprü manzaralı servet değerindeki 7 dönüm araziyi Dilovası Belediyesi’ne kazandırdı.

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Önemli araziyi Dilovası’na kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Osmangazi Köprüsü’nün Dilovası’nda ki ayaklarının olduğu bölümde bulunan 7 dönümlük alanı daha önce Belde Liman kiralamıştı. Bizim yaptığımız görüşmeler sonrası sözleşmeleri fesh edildi. Ardından Karayolları talip olmuştu, fakat biz devreye girdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’la yaptığımız görüşmeler olumlu sonuç verdi ve belediyemize 7 dönümlük önemli bir araziyi kazandırmış olduk. Dilova’mıza hayırlı olsun. Tahsis işlemlerinin bitmesinin ardından Diliskelesi Balıkçılar Barınağı ile bağlantısı yapılarak, muhteşem deniz ve köprü manzarasının yanında, yeşil alanı bol ve birçok sosyal aktivitenin yapılabileceği güzel bir parkın ilçemize kazandırılması için çalışacağız" dedi.

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