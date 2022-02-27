Dilovası’nda kitap fuarı düzenlenecek

Dilovası Belediyesi tarafından organize edilen 4. Kitap Fuarı yarın kapılarını açıyor.

Dilovası Belediye Kültür Müdürlüğü tarafından 4’üncüsü gerçekleşecek Kitap Fuarı, 28 Şubat’ta başlayacak. 100 yayınevinin katılacağı fuarda yazarlar, imza günleri ve söyleşiler düzenleyerek okuyucuları ile buluşacak.

Tüm vatandaşları 28 Şubat-8 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek Kitap Fuarı’na davet eden Başkan Şayir, "İnsanların gelişiminde, hayata ve olaylara bakış açılarında kitapların çok büyük önemi vardır. Kitaplar dünyaya farklı açıdan bakmamızı, meselelere farklı çözüm yolları bulmamızı sağlar. Ruhumuzu doyurur, zekâmızı kibarlaştırır, düşüncelerimizi besler, hayal gücümüzü geliştirir. “İnsan Kitapla Büyür” sloganı ile başlayacak ve olan 4. Kitap Fuarımızda sayısız kitap, yüzlerce yayınevi, yazarlar ve çok özel söyleşilerle bir araya geleceğiz. Tüm kitapseverleri bu güzel organizasyona bekliyorum" dedi.