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Dilovası’nda yatırımlar görüşüldü

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Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir koordinatörlüğünde gerçekleşen toplantıda, 2022 yılında Dilovası’na yapılacak yatırım programlarının koordinasyonu görüşüldü.

Dilovası’nda yatırımlar görüşüldü
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Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir koordinatörlüğünde gerçekleşen toplantıda, 2022 yılında Dilovası’na yapılacak yatırım programlarının koordinasyonu görüşüldü.

Toplantıda belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Başkan Şayir, 2022 yılında ilçede yapılacak olan tüm yatırımların planlı bir şekilde yapılmasının önemine dikkat çekti. Şayir, vatandaşların da kaliteli hizmet alabilmesinin sağlanacağını belirtti. Şayir’in planlı ve koordineli çalışma isteğine destek veren yöneticiler ise Dilovası Belediyesi koordinasyonuyla yapılacak olan çalışmalarla ilgili sürekli fikir alışverişinde bulunacaklarını ifade etti.

Toplantının ardından Asalet Caddesi’nin yatay sondaj çalışmaları ile başlayacak yağmur suyu ve alt yapı seferberliğinin de startı verildi. Ardından da İstiklal Caddesi’nin alt yapı çalışmasının yapılacağı belirtildi.

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