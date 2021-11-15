Doğa Eğitim Kampüsü ve Lavanta Parkının temeli atıldı

İzmit Belediyesi tarafından Doğa Eğitim Kampüsü ve Lavanta Parkının temelleri atıldı.

Temel atma törenine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, milletvekilleri, belediye başkan yardımcıları, siyasi partilerin temsilcileri, birim müdürleri, proje ekibi ve muhtarlar katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Fatma Kaplan Hürriyet, "Daha önce yaşam bahçesi adı altında başladığımız alanın alt tarafını lavanta parkı yapıyoruz. Bir park yapma ihtiyacı ile çıktığımız yolda bugün doğa eğitim kampüsüne dönüştürdüğümüz ve ihalesini bu şekilde yaptığımız, kente nefes aldıracak, yeşil alanı bol, aileleri ve çocuklara hitap edecek ve sosyal alan itibariyle de kente değer katacak projemizin temel atma törenindeyiz. İnşallah bize uğur getirecek. Proje tamamlandığında açılışını da birlikte yapmak nasip olur inşallah. Bu proje bittiğinde inanıyoruz ki kentimize yeni bir nefes alanı, sosyal alan ve eğitim alanı kazandıracağız. Orman okulu çalışmalarımız artık belli bir seviyeye ulaştı. Yaklaşık bir senedir orman okuluyla alakalı profesyonel olarak çalışıyoruz. Şuanda eğitimcilerin de eğitimleri başladı. Yakın zamanda öğrencilerin de orman okulu projesinden faydalanması için programımıza başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Lavanta Parkında üretim yapılacağına da dikkat çeken Başkan Hürriyet, "Lavanta ürünlerimiz olacak. Aynı zamanda çeşitli bitki ürünlerimizin de yetiştirilmesi için burada deneme çalışmaları da yapacağız. Bilimsel üretim alanıyla ilgili burada bize bir eğitim alanı sağlamış olacak. Yaklaşık 2 buçuk dönümlük alanı bu şekilde değerlendireceğiz. Doğa Eğitim Kampüsü ve Lavanta Parkı, hem ekolojik turizmi destekleyecek hem de kente yeni bir sosyal yaşam alanı kazandıracak" dedi.