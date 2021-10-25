Duman, Cumhuriyet Bayramı’nda İzmitlilerle buluşuyor

İzmit Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda rock müzik grubu Duman’ı İzmitlilerle buluşturacak.

Duman, Cumhuriyet Bayramı’nda İzmitlilerle buluşuyor
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İzmit Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda rock müzik grubu Duman’ı İzmitlilerle buluşturacak.

İzmit Belediyesi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 98’inci yılı kutlamaları kapsamında etkinlik programı hazırladı. Sergiler, yarışmalar, gösteriler, söyleşiler ve konserlerin yer aldığı etkinliklerle İzmitliler, Cumhuriyet coşkusunu dolu dolu yaşayacak. İzmit Belediyesi Çınar ekibi, İzmitli gençler arasında bir anket gerçekleştirerek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda sahnede görmek istedikleri sanatçı ve müzik gruplarını sordu. Yapılan anket sonucunda en çok oyu alan Duman, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İzmitli hayranlarının karşısına çıkarak en sevilen şarkılarını konsere gelenlerle birlikte söyleyecek.

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