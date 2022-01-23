banner4556

Ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

banner4336

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışında vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için tüm ekipleriyle çalışmaya devam ediyor.

Ekiplerin karla mücadelesi sürüyor
banner4582

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışında vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için tüm ekipleriyle çalışmaya devam ediyor.

banner4575

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler bir yandan köprüler ve yaya üst geçitlerinde vatandaşların güvenliği için solüsyon ve temizlik çalışmaları yaparken, bir yandan da yolların tuzlanmasında diğer ekiplere yardımcı oldu. Yoğun kar yağışına rağmen Kocaeli genelindeki park ve bahçelerde, yol kenarlarında, otobüs duraklarında temizlik işlerine ara vermeyen ekipler, çalışmalarına devam ediyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sultangazi’de karın tadını gençler çıkardı
Sultangazi’de karın tadını gençler çıkardı
  1. GENEL

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349