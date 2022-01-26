El becerilerini sanata dönüştürdüler

Kocaeli’de "Ders Zili Gölcük’te Sanat için Çalıyor" etkinliklerine katılan öğrenciler, birbirinden çeşitli nesneleri dokuma teknikleriyle yaparak el becerilerini sanata dönüştürdü.

Öğrencilerin 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk tatil dönemini faydalı bir şekilde geçirmelerini sağlayacak

"Ders Zili Gölcük’te Sanat İçin Çalıyor" etkinlikleri devam ediyor. Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde devam eden etkinliklerde öğrenciler bu kez dokuma atölyesinde yeteneklerini geliştirdi. 10-16 yaş grubu öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlikler kapsamında El Sanatlar Eğitmeni Esin Yazıcı, öğrencilere; kirkili el dokuması, kilim ve cicim dokuma teknikleri hakkında bilgiler vererek uygulama yapmaları konusunda yardımcı oldu.

Ders Zili Gölcük’te Sanat İçin Çalıyor etkinlikleri; birbirinden eğlenceli ve öğretici atölyelerle devam edecek. Etkinlikler kapsamında 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde geleneksel yöntemlerle çini boyama ve şişe çökertme boyaması, 2 Şubat günü keçe atölyesi, 3 Şubat günü mozaik çalışması ve 4 Şubat günü de ebru atölyesi düzenlenecek.