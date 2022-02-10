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Emekliye ayrılan personellere veda yemeği

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Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, emekliliğe ayrılan personellerle veda yemeğinde bir araya geldi.

Emekliye ayrılan personellere veda yemeği
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Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, emekliliğe ayrılan personellerle veda yemeğinde bir araya geldi.

Başiskele Belediyesi bünyesinde uzun yıllar çalışan ve emekliliğe ayrılan personellere veda yemeği programı düzenlendi. Programa, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de katıldı. Programda konuşan Başkan Özlü, "Belediyemizin misyon ve vizyonuyla Başiskele’mize ve hemşehrilerimize hep birlikte güzel işler ve hizmetler ürettik. İlçemizin gelişimine, büyümesine ve güzelleşmesine büyük katkı sağladınız. Gece gündüz demeden büyük bir özveriyle uzun yıllar hizmet verdiniz. Çalışmalarınız ve emekleriniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Sizin devrettiğiniz hizmet bayrağını yere düşürmeden, gençlerimize emanet ediyoruz. Sizlerle birlikte çalışmak benim için büyük bir mutluluktu. Emeklilik hakkı kazanarak belediyemizden ayrılmış olabilirsiniz ama sizler her daim Başiskele Belediyesi’nin bir parçası olarak kalacaksınız. Bizden yana hakkımız helaldir. Siz de bizlere hakkınızı helal ediniz" dedi.

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Program, personellere plaket ve hediye takdim edilmesinin ardından sona erdi.

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