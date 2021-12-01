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Engelsiz sanat topluluğu konser verecek

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3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Engelsiz Sanat Topluluğu korosu konser verecek.

Engelsiz sanat topluluğu konser verecek
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Engelsiz Sanat Topluluğu korosu konser verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin etkinlikleri kapsamında 11 engelli koristten oluşan Engelsiz Sanat Topluluğu Türk Halk Müziği Korosu, Türk Halk Müziğinin unutulmaz eserlerini icra etmeye hazırlanıyor. Koro şefi Zeki Aytekin’in yöneteceği konser 3 bölümden oluşacak. Çayırova’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde gerçekleşecek Engelsiz Sanat Topluluğu Türk Halk Müziği Korosu ücretsiz olacak.

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