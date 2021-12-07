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Engelsiz taksi hizmetinden yararlanan Hakan’a Kocaelispor sürprizi

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İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen engelsiz taksi hizmetinden yararlanan Hakan Arslan’a, fanatiği olduğu Kocaelispor forması hediye edildi.

Engelsiz taksi hizmetinden yararlanan Hakan’a Kocaelispor sürprizi
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İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen engelsiz taksi hizmetinden yararlanan Hakan Arslan’a, fanatiği olduğu Kocaelispor forması hediye edildi.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen engelsiz taksi, özel gereksinimi olan bireyler için hizmet vermeye devam ediyor. Engelsiz taksi hizmetinden yararlanan Hakan Arslan’a, taraftarı olduğu Kocaelispor forması hediye edildi.

Hakan Arslan’a bir sürprizi de Kocaelispor’un efsane futbolcularından Kaan Dobra yaptı. Kaan Dobra ile görüntülü konuşan ve çok mutlu olduğunu dile getiren Hakan Arslan’a, Kocaelispor maçı için tribün sözü verildi. Mutluluğu gözlerinden okunan Arslan ve ailesi, İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

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