Erasmus Plus projesinin ilk toplantısı İzmit’te yapıldı

İzmit Belediyesinin ortaklarından biri olduğu, gençlere farklı kültürel değerleri öğrenmede yeni metotlar sunacak olan GET CLOSER’ KA 227 Erasmus+ Projesi’nin ilk toplantısı İzmit’te yapıldı.

İzmit Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü AR-GE ve Proje Geliştirme Birimi’nin de proje ortalığında yer aldığı, Avrasya Gençlik Gelişim Derneği koordinatörlüğünde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe almaya hak kazanan GET CLOSER’ KA 227 Erasmus+ Projesi’nin ilk uluslararası toplantısı İzmit’te gerçekleştirildi. Toplantıya İzmit Belediyesinin yanı sıra, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İtalya’dan Misano Belediyesi ve Almanya’dan WASLA Berlin katıldı.

18 ay sürecek projenin açılış toplantısında proje tanıtımı, proje zaman çizelgesi, projenin yaygınlaştırma stratejisi ve proje sonunda ortaya çıkarılacak e-öğrenme platformunun konsept tasarımı hakkında kararlar alındı. Toplantı sonrası ise proje ortakları dünyanın en büyük Atatürk Müzesi olan İzmit Belediyesi Atatürk Evi Müzesi’ni ziyaret etti.

Proje kapsamında yapılacak faaliyetler ile birlikte proje katılımcılarının; kültürel sanat mirası ve farklı folklorik değerleri yenilikçi metotlar ile öğrenmeleri hedefleniyor. Oluşturulacak e-öğrenme platformu ile gençler, sanat eğitimcileri ve sanat pratisyenleri, kültürel sanat mirası konusunda kapasitelerini geliştirme fırsatı yakalayacak.