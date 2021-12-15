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Eriklitepe beyaza büründü

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Gölcük’ün turistik alanlarından Eriklitepe Tabiat Parkı, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Kartepe’de gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, Gölcük ilçesinin yüksek kesimlerin de etkili oldu. Gölcük ilçe sınırları içerisinde bulunan Eriklitepe Tabiat Parkı’da kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Eriklitepe’de bulunan vatandaşlar ise cep telefonları ile ortaya çıkan manzarayı görüntüledi, kar yağışının keyfini sürdü.

Eriklitepe beyaza büründü
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Gölcük’ün turistik alanlarından Eriklitepe Tabiat Parkı, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Kartepe’de gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, Gölcük ilçesinin yüksek kesimlerin de etkili oldu. Gölcük ilçe sınırları içerisinde bulunan Eriklitepe Tabiat Parkı’da kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Eriklitepe’de bulunan vatandaşlar ise cep telefonları ile ortaya çıkan manzarayı görüntüledi, kar yağışının keyfini sürdü.

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