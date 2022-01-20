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Eskiyen çöp kovaları yenilendi

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından, İzmit’te yeni çöp kovalarının montajı yapılıyor.

Eskiyen çöp kovaları yenilendi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından, İzmit’te yeni çöp kovalarının montajı yapılıyor.

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Eskimiş ve kötü görünen çöp kovaları yenilenerek kentin daha temiz olması amaçlanıyor. Bu kapsamda, İzmit ilçesi Seka tünelinden Kandıra sapağına kadar olan tüm durak kenarlarına çöp kovalarının montajı yapılıyor. Bu sayede durak kenarlarının kötü görüntüden kurtarıp daha güzel bir çehreye sahip olması hedefleniyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından çöp kovaları tek tip hale getirildi ve vatandaşların hizmetine sunuldu.

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