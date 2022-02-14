EYDEM’de doğum günü mutluluğu

Derince Belediyesi Engelsiz Yaşama Destek Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, iki kursiyerin doğum günü kutlandı.

Derince’de yaşayan özel gereksinimli bireylere hizmet veren Engelsiz Yaşama Destek Merkezi’nde (EYDEM) her ay düzenli olarak yapılacak toplu doğum günü etkinliklerinin ilki şubat ayında dünyaya gelen İlknur Demir ve Ferhat Karakaya için düzenlendi. Kursiyerlerin aileleriyle birlikte katıldıkları doğum günü renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de katıldı. EYDEM kursiyerlerine hediyelerini veren -Zeki Aygün, "Özel bireylerimiz bize Allah’ın emaneti. Onların mutluluğu ve ailelerinin geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için her zaman yanlarındayız. Kalplerinden sevgi, yüzlerinden tebessüm eksilmeyen Engelsiz Yaşama Destek Merkezi öğrencilerimiz İlknur Demir ve Ferhat Karakaya’nın doğum günlerini kutladık" dedi.