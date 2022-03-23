EYDEM’de kursiyerlerin doğum günleri kutlandı

Derince Belediyesi Engelsiz Yaşama Destek Merkezi’nde (EYDEM) eğitim alan 3 kursiyere doğum günü sürprizi yapıldı.

Derince Belediyesi bünyesinde ilçe genelinde yaşayan engelli bireyler ve ailelerine hizmet veren Engelsiz Yaşama Destek Merkezi (EYDEM), eğitimlerine devam ediyor. Özel bireylerin mutluluğuna mutluluk katan organizasyonlar kapsamında bu kez mart ayında dünyaya gelen Adil Özdoğan, Ceren Yiğit ve Emine Deniz için doğum günü etkinliği düzenlendi. Derince Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin de kutlama programına katılarak kursiyerlere hediyelerini takdim etti. Müzik eşliğinde eğlenen kursiyerler, keyifli vakit geçirdi.