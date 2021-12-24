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Fatih Mahallesi’nde üstyapı yenileniyor

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Körfez’de altyapı çalışmalarının büyük oranda tamamlandığı Fatih Mahallesi’nde bir yandan asfaltlama çalışmaları devam ederken, diğer yandan da kaldırımlar yenileniyor.

Fatih Mahallesi’nde üstyapı yenileniyor

Körfez’de altyapı çalışmalarının büyük oranda tamamlandığı Fatih Mahallesi’nde bir yandan asfaltlama çalışmaları devam ederken, diğer yandan da kaldırımlar yenileniyor.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İSU ve Körfez Belediyesi’nin koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ekipler Salim Sokak, Altun Sokak ve Üstün Caddesi’ni sıcak asfalt öncesinde hazır hale getirdi. Kazıma çalışması sonrasında PMT serimi gerçekleştirilirken, eş zamanlı olarak İstiklal Caddesi’nde de kaldırım çalışması başlatıldı. Aynı gün içerisinde Fatih ve Güney Mahallesi’nde 6 ayrı noktada eş zamanlı çalışma yürütüldüğünü belirten ekipler, kısa süre içerisinde de asfalt serimini gerçekleştireceklerini belirtti.

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