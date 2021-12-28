banner4556

Ferdane Hanım Konağı’nda restorasyon çalışmaları sürüyor

banner4336

İzmit Belediyesinin Akçakoca Mahallesi’nde bulunan kentin tarihi simgelerinden Ferdane Hanım Konağı’nda kısa süre önce başlattığı restorasyon çalışmaları hızla ilerliyor.

Ferdane Hanım Konağı’nda restorasyon çalışmaları sürüyor

İzmit Belediyesinin Akçakoca Mahallesi’nde bulunan kentin tarihi simgelerinden Ferdane Hanım Konağı’nda kısa süre önce başlattığı restorasyon çalışmaları hızla ilerliyor.

banner4575

İzmit Belediyesi, tescilli sivil mimari örneği Ferdane Hanım Konağı’ndaki restorasyon çalışmalarına devam ediyor. Kentin tarihi simgelerinden Ferdane Hanım Konağı’nın, yüklenici firma tarafından devam eden çalışmaları tamamlandığında restoran olarak hizmet vermesi planlanıyor. Kesin tarihi bilinmemekle birlikte 1910 ila 1922 yılları arasında inşa edildiği düşünülen Ferdane Hanım Konağı’ndaki restorasyon çalışmaları kapsamında mevcut sıvanın raspası ve bağdadi söküm işlemi yapıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Hamsi ağına bir buçuk metrelik kılıç balığı...
Hamsi ağına bir buçuk metrelik kılıç balığı...
  1. BALIKESİR

banner4558

banner3841

banner4578

banner4349