Fiyat farkına karşı zabıta ekipleri teyakkuzda

Kocaeli’de, marketlerdeki raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırmak amacıyla zabıta ekiplerinin yoğun çalışmaları sürüyor.

Kocaeli genelinde yer alan marketlerde vatandaşın mağduriyet yaşamasını önlemeyi hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Gün ve saat belirtmeden habersizce yapılan denetimler son olarak Derince, Körfez, İzmit, Kandıra, Gebze ve Karamürsel ilçelerinde devam etti. Bu ilçelerde hizmet veren yerel ve zincir marketlere yönelik seri denetimlerde bulunuldu. Fiyat artışı, son kullanma tarihi, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlık gibi birçok konuda incelemede bulunan ekipler, oluşabilecek haksız uygulamalara karşı market yetkililerini uyardı.

Uygulama devam edecek

Denetleme yaptıkları marketlerde vatandaşlar gibi alışveriş yapan zabıta ekipleri, faturaları da ayrıntılı bir şekilde inceliyor. Reyon etiketi ile kasadaki fiyatlar karşılaştırılıyor. Denetimlerde raf ile kasa fiyatları arasında farklılık tespit edilmesi durumunda tutanak tutuluyor ve bu tutanak İl Ticaret Müdürlüğü’ne gönderiliyor. Müdürlük tarafından ilgili firma veya marketlere cezai işlem uygulanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, kent genelinde yerel ve zincir marketlere yönelik seri denetimlerine devam edeceğini bildirdi.