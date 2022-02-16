Gebze Akademi Lise, çok yakında eğitime başlayacak

Gebze’de Fatih Sultan Mehmet’in adını taşıyan 2. Akademi Lise çok yakında kapılarını açıyor.

Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi üzerinde hizmete girecek Akademi Lisede, askeri dehası ve devlet adamlığı ile tarihin büyük liderleri arasında yer alan Fatih Sultan Mehmet’in adı yaşayacak. 1453 yılında İstanbul’u fethederek tarihte yeni bir çağ açan Fatih Sultan Mehmet’in bir seferinde otağını Gebze’de kurduğu ve burada rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği biliniyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Gebze’nin yeni Akademi Lisesi’ne ‘Gebze Fatih Sultan Mehmet Akademi Lise’ adını verdi.

Başta eğitim ve öğretim alanında sağlanacak desteklerin yanı sıra spor, sanat, bilim ve teknoloji, sosyal ve kültürel faaliyetler, kütüphane hizmetleri ve psikolojik danışmanlık gibi destekler de Gebze Fatih Sultan Mehmet Akademi Lise bünyesinde gençlerin hizmetinde olacak. Hem lisede öğrenim gören hem de liseden yeni mezun olmuş gençlerin yararlanacağı Akademi Lise hizmetlerinde gençlere ücretsiz ikramlar da sunulacak.

Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi üzerinde kapılarını açacak olan Gebze Fatih Sultan Mehmet Akademi Lise sadece Gebzeli gençlere değil, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde ihtiyaç duyan gençlere de destek sağlayabilecek. Son rötuşların yapıldığı Gebze Fatih Sultan Mehmet Akademi Lise’de yakın bir zaman sonra ön kayıt sürecine başlanılacak. Gün içerisinde aynı anda 453 öğrenciye hizmet verebilecek kapasitedeki Gebze Fatih Sultan Mehmet Akademi Lise haftanın 7 günü açık olacak.