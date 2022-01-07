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Gebze Belediyesi, ÖSYM binasını devraldı

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Gebze Belediyesi, iyileştirme ve modernizasyon çalışmalarının ardından anne, kadın-çocuk eğitim merkezi olarak kullanılacak eski ÖSYM binasını devraldı.

Gebze Belediyesi, ÖSYM binasını devraldı
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Gebze Belediyesi, iyileştirme ve modernizasyon çalışmalarının ardından anne, kadın-çocuk eğitim merkezi olarak kullanılacak eski ÖSYM binasını devraldı.

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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, eski ÖSYM merkezi olan binayı düzenlenen sembolik törenle devraldı. Gebze Belediyesi tarafından yapılacak iyileştirme ve modernizasyon çalışmalarının ardından anne, kadın-çocuk eğitim merkezi olarak kullanılacak binanın anahtarını GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’dan alan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Önceden Gebze Teknik Üniversitemizin kuruluş binası olan şimdiki ÖSYM binasındayız. Bugün devraldığımız bu binada anne, kadın-çocuk eğitim merkezimizi oluşturacağız. Üniversitemizin kıymetli yöneticileriyle yaptığımız görüşmelerin ve mutabakatın ardından bugün devrini sağlıyoruz. Bina kuruluş amacına uygun olarak yine eğitim faaliyetlerinin yürütüleceği bir merkeze dönüşmüş olacak. Kıymetli rektör hocamızdan bugün anahtarını teslim aldığımız binanın Gebze’mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

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