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Gebze kış okulunda eğitimler sürüyor

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Gebze Belediyesi Kış Okullarının jimnastik, okçuluk, futsal, tenis, basketbol, masa tenisi, step-aerobik branşlarına kayıt yaptıran yaklaşık 900 öğrenci, eğitimlerini sürdürüyor.

Gebze kış okulunda eğitimler sürüyor

Gebze Belediyesi Kış Okullarının jimnastik, okçuluk, futsal, tenis, basketbol, masa tenisi, step-aerobik branşlarına kayıt yaptıran yaklaşık 900 öğrenci, eğitimlerini sürdürüyor.

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Gebze Belediyesi tarafından her yıl açılan kış okullarında eğitimler devam ediyor. Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen kış okullarının ücretsiz kurslarından yararlanan çocuklar hem sporla tanışıyor hem de hem de eğleniyor. Gebze Belediyesi Kış Okulları’nın jimnastik, okçuluk, futsal, tenis, basketbol, masa tenisi, step-aerobik branşlarına kayıt yaptıran yaklaşık 900 öğrenci, uzman eğitimciler eşliğinde seçtikleri branşta eğlenceli eğitimlerine ara vermeden devam ediyor.

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