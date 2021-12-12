Gebze’de amatör spora 710 bin liralık destek

Gebze Belediyesi tarafından, ilçede faaliyetlerini sürdüren amatör spor kulüplerine 710 bin liralık maddi destekte bulunuldu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’nde düzenlenen yemek programında amatör spor kulüplerinin yöneticilerini ağırladı. Amatör spor kulüplerine toplamda 710 bin liralık maddi yardımda bulunan Zinnur Büyükgöz, "Spor yapan ve yarınlara sağlıklı bakan bir nesil yetiştirmeliyiz. Her evladımızın ilgisine ve kabiliyetine uygun spor yapabileceği tesis ve yatırımları, imkanları sunmalıyız. Tüm çabamız bunun için. Bugün burada, federasyonumuzun belirleyeceği program dahilinde kullanılmak üzere 710 liralık tahsisatı amatörün emrine sunmuş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun inşallah" dedi.

Amatör spor kulüplerinin yöneticileri ise Başkan Büyükgöz’e desteğinden dolayı teşekkürlerini sundu.