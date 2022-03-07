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Gebze’de bazı marketlere yasal işlem uygulandı

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Gebze’de deposunda yağ bulunan ancak reyonda temin etmeyen marketlere zabıta ekipleri tarafından yasal işlem uygulandı.

Gebze’de bazı marketlere yasal işlem uygulandı
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Gebze’de deposunda yağ bulunan ancak reyonda temin etmeyen marketlere zabıta ekipleri tarafından yasal işlem uygulandı.

Vatandaşların hijyenik şartlarda üretilmiş gıdaları tüketebilmeleri için ilçe genelinde denetimlerini devam eden Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, faaliyet gösteren zincir marketler ve dükkanlarda gıda ürünleri ve sıvı yağ fiyatlarına yönelik denetimde bulundu. İlçedeki 16 market ve 4 depoda denetim gerçekleştiren Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından deposunda yağ bulunan ancak reyonda temin etmeyen marketlere yasal işlem uygulandı. Denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade eden zabıta müdürlüğü yetkilileri; vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumları bildirmeleri çağrısında bulundu.

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