Gebze’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Gebze ilçesinde de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kent Meydanında düzenlenen törene Kaymakam Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçe protokolü, kurum ve kuruluşların müdürleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kaymakam Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün vatandaşları ve öğrencileri selamlayarak, bayramını kutlamaları ile devam etti.

“Cumhuriyetin birleştiriciliği asla göz ardı edilmemelidir”

Törende konuşan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, “Milletimizin kahramanlık destanları yazarak gerçekleştirdiği Milli Mücadelenin sonunda kurduğu Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünü, büyük bir coşku ve mutlulukla kutluyoruz. Cumhuriyet bir değerler manzumesidir. Cumhuriyet’te egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Büyük önder Atatürk’ün ifadesi ile cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet, milletimizin yeniden ayağa kalkmasının, şahlanışının timsalidir. Bize emanet edilmiş hayati önemde bir değer ve vazgeçilmez bir mirastır. Cumhuriyetin birleştiriciliği asla göz ardı edilmemelidir. Devletin gücünü hukuk ile sınırlayan ve tüm vatandaşlara yönetimde eşit söz ve temsil hakkı tanıyan Cumhuriyet rejimi, devlet - millet bütünleşmesinin hakiki kaynağıdır” dedi.

“Hain emellere alet olmamanız büyük önem arz etmektedir”

Gençlere seslenen Kaymakam Güler, “Cumhuriyet genci olmanın sorumluluğuyla, kendinizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamanız, 15 Temmuz ihanetinden çıkaracağınız derslerle, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyecek olumsuzluklara fırsat vermemeniz ve hain emellere alet olmamanız büyük önem arz etmektedir. Heyecanınızı, bu millete, bu ülkeye olan hizmet etme şevk ve ideallerinizi asla yitirmeyiniz. Zira Türkiye Cumhuriyeti idealist gençlerin omuzlarında ilelebet payidar olacaktır. Bu konuda, yetişkin olan bizlere, anne, babalara ve onları geleceğe hazırlayacak olan aydın Türk öğretmenlerine büyük görev ve sorumluluk düşmektedir” diye konuştu.

Konuşmanın ardından program, Gebze Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından “Mustafa Kemal’in Kağnısı” ve Ahmet Kutsi Tecer’e ait “29 Ekim” adlı şiir ve oratoryo gösterisi ile devam etti. Daha sonra Gebze Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün hazırlamış olduğu halk oyunları gösterisi, İlçe Spor Müdürlüğünün koordinesinde antrenör Bekir Türk’ün hazırlamış olduğu tekvando gösterisi ve İlçe Spor Müdürlüğünün koordinesinde antrenör Cahide Türkmen’in hazırlamış olduğu jimnastik gösterisi yapıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı, geçit töreninin gerçeklemesiyle sona erdi.