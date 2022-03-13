banner4556

Gebze’de ekipler kar mesaisinde

banner4664

Gebze Belediyesi karla mücadele ekipleri ilçe genelindeki çalışmalarına devam ediyor.

Gebze’de ekipler kar mesaisinde
banner4581
banner4336

Gebze Belediyesi karla mücadele ekipleri ilçe genelindeki çalışmalarına devam ediyor.

Gebze’nin tüm mahallelerinde cadde ve ana arterlerinde trafiğin aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına yapan ekipler, gece saatlerinde de tam kadro saha çalışmalarına devam ediyor. Temizlik işleri ve fen işleri müdürlükleri personellerinden oluşan ekiplerin çalışmalarını hem sahada hem de oluşturulan kriz masasında takip eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Gebze’mizin her noktasında ekiplerimiz soğuk havaya rağmen aralıksız çalışıyor. Son ana kadar çalışmalara devam edeceğiz. Tüm ekiplerimizle nöbetteyiz. Mesai arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kocaeli’de tır ve kamyonlara uygulanan kısıtlama...
Kocaeli’de tır ve kamyonlara uygulanan kısıtlama...
  1. ÇEVRE

banner3841

banner4665

banner4578

banner4616

banner4666