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Gebze’de esnafın talepleri dinlendi

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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Akse sapağındaki esnafla bir araya geldi.

Gebze’de esnafın talepleri dinlendi
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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Akse sapağındaki esnafla bir araya geldi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Güzeller Mahallesi’ndeki esnafı ziyaret etti. Dükkanları tek tek ziyaret eden Büyükgöz, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Esnafın taleplerini ve görüşlerini de dinleyen Büyükgöz, devam eden çalışmalar ve belediye projeleri hakkında da bilgiler verdi. Alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Büyükgöz, hizmetlere ilişkin önerileri dinledi.

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