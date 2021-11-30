Gebze’de halk buluşmaları sürüyor

Halk buluşmalarına devam eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi.

Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nin fuaye alanında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükgöz, kendisine iletilen talep, istek, görüş, öneri ve şikayetleri dinliyor. İlgili birim müdürlerinin de hazır bulunduğu halk buluşmasında kendisine iletilen talebe göre gerekli talimatı ilgilisine veren Büyükgöz, sorunların çözümü ve taleplerin hızla yerine getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.