Gebze’de ocak ayı meclisi toplandı

Gebze Belediyesi’nin ocak ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında yapıldı.

Bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanarak kabul edildiği ocak ayı meclis toplantısında, gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı. Gündemin ilk 6 maddesinde yer alan raporların karara bağlanarak kabul edildiği Gebze Belediyesi ocak ayı meclis toplantısında, gündemin teklifler kısmında yer alan maddeler de görüşülmek üzere ilgili komisyonlara oy birliğiyle gönderildi. Ocak ayı meclis toplantısında kapalı oylama ile denetim komisyonu üyeliklerine meclis üyeleri; Ahmet Hüseyin Çelebi, Talip Demir, Güler Şahin Gençay, Ayhan Yılmaz, Halil İbrahim Başçiftçi seçildi.

Gebze Belediyesi ocak ayı meclis toplantısında; Cumhuriyet Mahallesi’ndeki spor kompleksi içerisinde yer alan spor salonuna olimpiyat şampiyonu milli sporcu Eray Şamdan’ın, yüzme havuzuna Sümeyye Boyacı ve spor kompleksine de Eren Bülbül’ün adının verilmesi karara bağlandı. Meclis toplantısına konuk olan ve Başkan Büyükgöz’ün başarılarının devamını dileyerek çiçek takdim ettiği Eray Şamdan da Büyükgöz’e ve meclis üyelerine teşekkür etti.