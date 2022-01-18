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Gebze’de vatandaşların talepleri, halk buluşmasında dinleniyor

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Gebze Belediye Zinnur Büyükgöz, halk buluşmaları programı kapsamında vatandaşların talep ve önerilerini dinliyor.

Gebze’de vatandaşların talepleri, halk buluşmasında dinleniyor
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Gebze Belediye Zinnur Büyükgöz, halk buluşmaları programı kapsamında vatandaşların talep ve önerilerini dinliyor.

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Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün göreve geldiği günden itibaren başlattığı halk buluşmaları sürüyor. Her hafta salı günü düzenlenen halk buluşmasında, vatandaşları Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinin fuayesinde ağırlayan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşların kendisine ilettiği sorun, istek ve taleplerine çözüm üretiyor. Büyükgöz, "Halk buluşmaları ile kıymetli hemşerilerimizi dinlemeye, öneri ve taleplerini yerinde çözüme kavuşturmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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