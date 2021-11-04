Gebze’deki yeni parkın temeli atıldı

Barış Mahallesi’nde hizmete girecek yeni konsept parkın temelini Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz attı.

Barış Mahallesi 1820 sokakta 2000 metrekare toplam alan üzerinde inşa edilecek yeni park, konsept park niteliğinde olacak. Parkları, eklenen basketbol ve futbol sahalarıyla gençlere de hitap edecek şekilde konsept hale dönüştüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Parkın temelini atan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Daha önce 4-12 yaş çocuklara hitap eden oyun alanları vardı. Yeni konsept parklarımızda arazi durumuna göre basketbol, voleybol ve mini futbol sahalarını gençlerimiz için kuruyoruz. Bu çalışmalar kapsamında Barış Mahallemize kazandıracağımız parkımızın temelini attık. En kısa sürede tamamlayarak mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağımız konsept parkımızda basket, futbol sahalarının yanı sıra fitness alanı, çocuk oyun alanları, kamelya ve yeşil alanlar bulunacak. Parkımız şimdiden hayırlı olsun" dedi.