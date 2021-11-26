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Gebzespor yeni yerine taşındı

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Gebzespor, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Tavşancıl’da inşa ettiği tesislere taşındı.

Gebzespor yeni yerine taşındı
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Gebzespor, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Tavşancıl’da inşa ettiği tesislere taşındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Tavşancıl Salih Gün Stadı’nda yapımını tamamladığı tesisler, Gebzespor’un yeni yuvası oldu.

Gebzespor’un yeni tesisine kavuşması sportif başarıya da yansıdı. Buna göre, maçlarını yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yinelediği Alaettin Kurt Stadı’nda oynayan takım, mücadele verdiği BAL Ligi 7. Bölge 3. Grup’ta lider durumda bulunuyor. Geride kalan ilk 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Gebzespor, 10 puanla grubunun lideri konumunda. Geçen hafta İstanbul Irmak filelerini 7 kez havalandıran Gebzespor ayrıca attığı 12 golle grubunun en golcü takım unvanına sahip.

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