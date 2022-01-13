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Gebze’ye Bulgaristan’dan kardeş şehir

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Gebze Belediyesi ile Bulgaristan’ın Haskovo ili Satmbolovo Belediyesi arasındaki kardeş şehir mutabakatı, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve konuk Belediye Başkanı Adnan Yıldız arasında düzenlenen törende imzalandı.

Gebze’ye Bulgaristan’dan kardeş şehir
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Gebze Belediyesi ile Bulgaristan’ın Haskovo ili Satmbolovo Belediyesi arasındaki kardeş şehir mutabakatı, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve konuk Belediye Başkanı Adnan Yıldız arasında düzenlenen törende imzalandı.

Kent meydanında bulunan başkanlık toplantı salonunda düzenlenen imza törenine ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Satmbolovo Belediye Başkanı Adnan Yıldız ve beraberindeki heyet katıldı.

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Kardeş şehir ön protokolüne imza atan ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Değerli başkanımıza ve beraberindeki heyete Gebze’mize hoş geldiniz diyorum. Meclisimize bu kararı taşıyacağız. Meclisimizin de kabul etmesi durumunda kardeş şehir protokolünü gerçekleştirmiş olacağız. Bugün imzalamış olduğumuz mutabakat metniyle ortak projeleri gerçekleştirmek üzere bir adım atmış olacağız. Kardeşlik köprüsünü daha da güçlendireceğiz inşallah. İşbirliğimiz hayırlı uğurlu olsun inşallah” ifadelerini kullandı. Konuk Belediye Başkanı Adnan Yıldız da mevcut olan kardeşlik bağlarının daha da güçlendirecek bu işbirliğinin hayırlı olması temennilerini paylaştı.

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