Gece boyunca buzlanmaya karşı tuzlama

Başiskele Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma olayına karşı gece boyunca tuzlama çalışması yaptı.

Dün sabah saatlerinde Başiskele’nin alçak kesimlerinde kar yağışının başlamasıyla beraber karla mücadele ekipleri teyakkuza geçti. Belediye ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde dün gece hava sıcaklığının -4 dereceye kadar düşmesiyle beraber gizli buzlanmanın oluşabileceği noktalarda tuzlama çalışması yaptı. Ekipler, gece saatlerinden itibaren başta ana arterler olmak üzere çoğu cadde ve sokağı tuzlayarak sürücüler için yolları güvenli hale getirdi.