banner4556

Gece boyunca buzlanmaya karşı tuzlama

banner4336

Başiskele Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma olayına karşı gece boyunca tuzlama çalışması yaptı.

Gece boyunca buzlanmaya karşı tuzlama

Başiskele Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma olayına karşı gece boyunca tuzlama çalışması yaptı.

banner4575

Dün sabah saatlerinde Başiskele’nin alçak kesimlerinde kar yağışının başlamasıyla beraber karla mücadele ekipleri teyakkuza geçti. Belediye ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde dün gece hava sıcaklığının -4 dereceye kadar düşmesiyle beraber gizli buzlanmanın oluşabileceği noktalarda tuzlama çalışması yaptı. Ekipler, gece saatlerinden itibaren başta ana arterler olmak üzere çoğu cadde ve sokağı tuzlayarak sürücüler için yolları güvenli hale getirdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
  1. EKONOMİ

banner4558

banner3841

banner4577

banner4349