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Gençler Kartepe’de kışın tadını çıkardı

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Kartepe Belediyesi Genç Akademi bünyesinde eğitim gören öğrenciler, kayak yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

Gençler Kartepe’de kışın tadını çıkardı
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Kartepe Belediyesi Genç Akademi bünyesinde eğitim gören öğrenciler, kayak yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

Kartepe Belediyesi Genç Akademi bünyesinde lise düzeyinde eğitim alan öğrenciler, Kartepe Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Kızak ve bot eşliğinde kayak yapan öğrenciler, sucuk-ekmek, çay ve salep ile eğlenceli bir kış tatili geçirdi. Gençleri önemsediklerini söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Gençlerimiz bizim gözbebeğimiz. Mutlu aileler, mutlu bir gelecek için gençlerimizin eğitimle, sanatla, sporla, bilimle iç içe, donanımlı bireyler olarak yetişmesini çok önemsiyoruz" dedi.

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