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Geri dönüşüm konteynerleri yenileniyor

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Çayırova Belediyesi, ilçedeki geri dönüşüm konteynerlerini yeniliyor.

Geri dönüşüm konteynerleri yenileniyor
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Çayırova Belediyesi, ilçedeki geri dönüşüm konteynerlerini yeniliyor.

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Sıfır atık projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bir yandan geri dönüşümü olan atıkları birinci sınıf atık getirme merkezinde toplayarak ekonomiye kazandırırken, diğer yandan da geri dönüşüm konteynerlerini yeniliyor. Paslanmış, kapakları kapanmayan, yıpranmış geri dönüşüm konteynerleri, ekipler tarafından bakım ve onarım için kaynak atölyesine getiriliyor. Burada tamir, bakım ve boyama işlemleri tamamlanan konteynerler yeniden aynı noktalara bırakılırken, tamiri mümkün olmayanlar ise yenileri ile değiştiriliyor.

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