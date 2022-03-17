Gölcük Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası başladı

Gölcük Belediyesi 10. Birimler Arası Futbol Turnuvası’nda heyecan dolu mücadeleler, Çevre Koruma Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü maçıyla başladı.

Gölcük Belediyesi 10. Birimler Arası Futbol Turnuvası’nda dostluk ve dayanışmayı pekiştirecek maçlar, Hisareyn Stadı’nda başladı. Açılış maçına katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tüm takımlara başarılar diledi. Turnuvanın açılış maçında; Çevre Koruma Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri karşı karşıya geldi. 31 Mart Perşembe günü yapılacak final karşılaşmasıyla son bulacak turnuvaya; Özel Kalem Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, İdari İşler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Çevre Kontrol ve Koruma Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Makine Bakım İkmal ve Onarım Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü takımları katılıyor.