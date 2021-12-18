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Gölcük’te 84 araçlık otopark trafiği rahatlattı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin park sorununu çözmeye yönelik Gölcük Donanma Caddesi 2. Sokak’ta yaptığı 84 araçlık otoparktan vatandaşlar memnun.

Gölcük’te 84 araçlık otopark trafiği rahatlattı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin park sorununu çözmeye yönelik Gölcük Donanma Caddesi 2. Sokak’ta yaptığı 84 araçlık otoparktan vatandaşlar memnun.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük ilçesinin önemli ve trafiğin yoğun olduğu caddelerinden Donanma Caddesi 2. Sokak’ta, 84 araçlık açık otopark yapıldı. 2 bin 500 metrekare alana sahip açık otoparkın devreye girmesiyle Gölcük Donanma Caddesi’nde trafik yoğunluğunun rahatladığı, araç park sorununun büyük ölçüde çözüldüğü görüldü. Sürücülerin de bu durumdan memnun olduğu öğrenildi.

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